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В стране и мире | Вагоновожатая на Урале призвала к порядку с помощью вандализма

23.09.2017|10:26
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В Екатеринбурге водитель одного из трамваев нашла способ борьбы с теми, кто мусорит в вагоне, — мотивирующие надписи на спинках стульев. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает E1.ru со ссылкой на публикацию в Facebook местной жительницы.

«К концу почти каждой смены женщина наблюдает одну и ту же картину: горы мусора, разбросанного по всему салону вагона. Эти надписи — ее крик души», — интерпретировала екатеринбурженка действия вагоновожатой.

Коллектив, работающий на маршруте указанного в посте трамвая, также поддержал инициативу коллеги, пишет издание. Однако в трамвайно-троллейбусном управлении города заявили, что впервые слышат о новом способе борьбы с нарушителями порядка. «Обычно, если расписаны спинки, мы всегда это устраняем», — пояснили они.

Вандализм, в том числе порча имущества на общественном транспорте, наказывается штрафом, исправительными или обязательными работами, либо арестом.

Источник — lenta.ru
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