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В стране и мире | В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР

23.09.2017|12:09
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В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня был подорван автомобиль министра. Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив-здоров», — заявили в пресс-службе министерства.

На официальном сайте ДНР говорится, что взрыв произошел на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. «По предварительным данным всего в результате взрыва пострадали 8 человек. Место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, источник РИА Новости в силовых ведомствах ДНР уточнил, что всего было два взрыва. По данным этого собеседника, Тимофеев находится в критическом состоянии.

8 февраля в своем кабинете был убит командир батальона ополчения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви). Сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», позднее следствие выдвинуло версию о закладке взрывного устройства.

В октябре 2016-го в Донецке погиб командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола): в лифте дома, где он жил, сработало взрывное устройство.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.09.2017 12:19|

Министр непризнанного марионеточного правительства.

Гость|23.09.2017 12:22|

Так из скоро всех перебьют...

Гость|23.09.2017 12:22|

Главного мытаря и рекетира ДНР взорвали свои же из за денег.

Гость|23.09.2017 12:23|

их

Гость|23.09.2017 12:26|

Местные разборки бывает

Гость|23.09.2017 12:27|

Обычный бандит по кличке Саша Ташкент. Бандитско-воровские разборки.

Имя: Гость
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