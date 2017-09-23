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В стране и мире | СК начал проверку после гибели семи человек в ДТП под Калининградом

23.09.2017|14:25
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Следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекших гибель семи человек в результате ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника в Калининградской области. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета (СК), поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 23 сентября.

По предварительным данным, в момент аварии в микроавтобусе находилось не менее 15 человек, при максимально допустимых 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и была установлена не на заводе-изготовителе.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия и опрашивают участников ДТП и очевидцев. Также будет истребована и изучена необходимая документация. После этого будет принято процессуальное решение.

Авария произошла вечером в пятницу на трассе Калининград —Черняховск вблизи поселка Солдатово Гвардейского района. В результате семь человек погибли, еще восемь человек пострадали. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную одного из автомобилей.

Источник — lenta.ru
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