23.09.2017 | 10:09

К инциденту с крупнейшим в мире пассажирским лайнером А380, который едва не разбился под Москвой, могли привести действия пилотов или техническая неисправность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Самолет А380 авиакомпании Emirates 10 сентября критически снизился перед посадкой в Домодедово до 120 метров, а затем ушел на дополнительный круг. Однако анализ работы авиадиспетчеров показал, что их действия, а также состояние технических средств контроля были в пределах нормы. Диспетчеры ошибок не допускали», — заявил собеседник агентства.

По его словам, действия пилотов и технические неполадки — основные версии произошедшего. «Расследование покажет, какая из этих причин могла спровоцировать критическое снижение самолета», — добавил источник.

Он отметил, что экипаж лайнера не сообщал авиадиспетчерам о каких-либо проблемах. «Диспетчерам от пилотов не поступало сигналов о неисправности или просьб о помощи. На послеполетном опросе они также утверждали, что полет проходил штатно», — уточнил источник.

По его информации, экипаж не подчинился командам диспетчеров придерживаться высоты в 500 метров и допустил проваливание до 150-120 метров.

Об инциденте с летевшим из Дубая Airbus A380 стало известно 21 сентября. Лайнер смог приземлиться в Домодедово только с третьей попытки. На борту находились более 400 пассажиров. Управление гражданской авиации ОАЭ расследует произошедшее.