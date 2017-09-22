22.09.2017 | 20:15

Житель Архангельска Артем Шишков похудел на пять килограммов, решившись на эксперимент «Проживи на МРОТ и не умри». Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал ТАСС сам мужчина.

По словам Шишкова, он хотел доказать или опровергнуть тезис о том, что на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно прожить целый месяц. «Мне давно не было понятно, почему МРОТ ниже прожиточного минимума. Откуда берутся эти цифры? Ведь пенсионерам доплачивают пенсию до прожиточного минимума, а работающим людям могут платить меньше», — пояснил мужчина.

Социальный эксперимент начался 23 августа. На третьей неделе Шишкову пришлось полностью отказаться от говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, а также от творога, сметаны, сливочного масла, маргарина и фруктов. Однако уже 17 сентября мужчина остался без денег. Следующие пять дней он был вынужден провести на кашах, макаронах, яйцах и овощных супах.

В результате мужчина не только похудел, но также начал ощущать сонливость и заторможенность.

Ранее в сентябре российское правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100 процентов — с 2019 года.

С 1 июля в силу вступили изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда», по которым уровень МРОТ увеличился с 7,5 тысячи до 7,8 тысячи рублей. В то же время, по данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан в России равнялся 11 163 рублям.