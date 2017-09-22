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В стране и мире | Минсельхоз сообщил о потерях миллионов тонн зерна при уборке урожая

22.09.2017|11:46
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Россия ежегодно теряет 10-15 миллионов тонн зерна при уборке урожая из-за дефицита сельхозтехники. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, сообщает Rambler News Service.

По его словам, российским аграриям катастрофически не хватает технических средств. «Если сегодня было бы достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 140 миллионов тонн. Урожай в стране на полях наши земледельцы вырастили очень хороший», - сказал он.

В некоторые годы потери превышали 15 миллионов тонн, добавил Чекмарев. «Повысили, вырастили зерно, а при уборке его потеряли», - отметил представитель Минсельхоза.

8 сентября отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий.

В августе глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн.

Источник — lenta.ru
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