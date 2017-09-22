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В стране и мире | Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей

22.09.2017|12:03
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготах для работодателей, оплачивающих своим сотрудникам турпутевки по России, передает ТАСС.

Документ освобождает организации от уплаты налога на прибыль с сумм, потраченных на такие цели. Но есть ограничение: льгота предоставляется максимум с 50 тысяч рублей на человека в год.

По словам члена Совета Федерации Валерия Рязанского, являющегося одним из соавторов законопроекта, по итогам прошлого года средняя стоимость тура по России составила 29,5 тысячи рублей. Поэтому в документе, по его словам, заложен «достаточно высокий резерв».

Предполагается, что внедрение такой налоговой льготы для бизнеса приведет к увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды других налогов и взносов, пошлин, сборов на фоне развития внутреннего туризма.

Законопроект предусматривает, что работодатели будут заключать договоры с туроператорами на поездки своих сотрудников и их семей в течение года по России. В турпакет войдут транспортные услуги, проживание в гостинице и питание (если предоставляется в комплексе с проживанием), а также экскурсии. Такая система должна предоставить работодателям возможность равномерно распределять отпуска сотрудников в течение календарного года.

В июне сообщалось, что по итогам опроса, проведенного сотрудниками Общественного телевидения России (ОТР), большинство россиян этим летом предпочли внутренний туризм или вовсе отказались от отдыха.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.09.2017 12:53|

Русо туризм или поддержка туроператоров?

Гость|22.09.2017 13:10|

о каких работодателях все ведут речи

Ау у

работодатели

Гость|22.09.2017 13:16|

Простите, там идиоты или они живут на Луне?

Гость|22.09.2017 13:34|

Снова во всей Пензе нет горячей воды! Это издевательство!!

Гость|22.09.2017 13:53|

Судя по таким новостям, не за горами то светлое время, когда в отпуск тебя будут оправлять добровольно-принудительно с целью заработать работодателю налоговую льготу и обеспечить доход нужному туроператору...

Имя: Гость
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