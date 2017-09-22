Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|12:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

В стране и мире | Автор памятника Калашникову согласился исправить ошибку на монументе

22.09.2017|11:43
Печать

Скульптор Салават Щербаков, автор памятника оружейнику Михаилу Калашникову, готов скорректировать барельеф монумента после беседы с историком Юрием Пашолоком, обнаружившим в композиции ошибку. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 22 сентября.

«Я бы хотел, чтобы этот специалист со мной лично связался, возможно, через Российское военное историческое общество, чтобы я понял, в чем и где ошибка. Пока у нас данных об ошибке нет», - подчеркнул Щербаков.

Он отметил, что сейчас важно «отделить происходящее от политической трескотни». Скульптор также выразил сомнение в том, что военный историк, обнаруживший ошибку в его работе, - реальная личность: «Кто-то говорит, что этого специалиста из соцсетей на самом деле не существует. Если же специалист есть и он прав, то мы будем очень благодарны, и внесем те или иные исправления».

Ранее в пятницу сообщалось, что Пашолок нашел на барельефе памятника Калашникову чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году.

Памятник Калашникову открыли 19 сентября в Москве. Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал «бездарную и уродливую» композицию, которая, по его мнению, портит облик столицы. Щербаков в ответ предложил лидеру «Машины времени» не лезть в профессию скульптора. Позже работу Щербакова назвал отвратительной певец Сергей Лазарев.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|22.09.2017 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Щербаков в ответ предложил лидеру «Машины времени» не лезть в профессию скульптора.

Типа не нравиться не смотри. Но ведь денежки то народные.

Сказывается менталитет скульптора. Церетели тоже сваял Гулливера и воткнули его в речку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!