22.09.2017 | 11:43

Скульптор Салават Щербаков, автор памятника оружейнику Михаилу Калашникову, готов скорректировать барельеф монумента после беседы с историком Юрием Пашолоком, обнаружившим в композиции ошибку. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 22 сентября.

«Я бы хотел, чтобы этот специалист со мной лично связался, возможно, через Российское военное историческое общество, чтобы я понял, в чем и где ошибка. Пока у нас данных об ошибке нет», - подчеркнул Щербаков.

Он отметил, что сейчас важно «отделить происходящее от политической трескотни». Скульптор также выразил сомнение в том, что военный историк, обнаруживший ошибку в его работе, - реальная личность: «Кто-то говорит, что этого специалиста из соцсетей на самом деле не существует. Если же специалист есть и он прав, то мы будем очень благодарны, и внесем те или иные исправления».

Ранее в пятницу сообщалось, что Пашолок нашел на барельефе памятника Калашникову чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году.

Памятник Калашникову открыли 19 сентября в Москве. Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал «бездарную и уродливую» композицию, которая, по его мнению, портит облик столицы. Щербаков в ответ предложил лидеру «Машины времени» не лезть в профессию скульптора. Позже работу Щербакова назвал отвратительной певец Сергей Лазарев.