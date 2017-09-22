22.09.2017 | 20:19

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» разослали своим болельщикам правила поведения, которые они должны соблюдать в дни матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов с московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает BBC News.

МЮ посоветовал своим поклонникам не носить клубную атрибутику на публике и не гулять по городу в одиночку. «Ливерпуль» предупредил фанатов, что московские власти предупреждены о приезде болельщиков сразу двух английских клубов в одно время, поэтому обеспечат «видимое присутствие полиции» во всех местах скопления фанатов.

По информации источника, в общей сложности в российскую столицу приедут около двух тысяч англичан.

«Ливерпуль» сыграет со «Спартаком» в рамках второго тура группы Е. Встреча пройдет 26 сентября на стадионе «Открытие Арена». В первом туре англичане сыграли вничью с испанской «Севильей» (2:2), красно-белые разошлись миром со словенским «Марибором» (1:1).

На следующий день ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ Арене». Армейцы начали турнир с победы над португальской «Бенфикой» (2:1), манкунианцы разгромили швейцарский «Базель» (3:0).

В феврале британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем авторы вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.