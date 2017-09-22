Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|21:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

В стране и мире | Английские клубы предостерегли своих фанатов от прогулок по Москве в одиночку

22.09.2017|20:19
Печать

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» разослали своим болельщикам правила поведения, которые они должны соблюдать в дни матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов с московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает BBC News.

МЮ посоветовал своим поклонникам не носить клубную атрибутику на публике и не гулять по городу в одиночку. «Ливерпуль» предупредил фанатов, что московские власти предупреждены о приезде болельщиков сразу двух английских клубов в одно время, поэтому обеспечат «видимое присутствие полиции» во всех местах скопления фанатов.

По информации источника, в общей сложности в российскую столицу приедут около двух тысяч англичан.

«Ливерпуль» сыграет со «Спартаком» в рамках второго тура группы Е. Встреча пройдет 26 сентября на стадионе «Открытие Арена». В первом туре англичане сыграли вничью с испанской «Севильей» (2:2), красно-белые разошлись миром со словенским «Марибором» (1:1).

На следующий день ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ Арене». Армейцы начали турнир с победы над португальской «Бенфикой» (2:1), манкунианцы разгромили швейцарский «Базель» (3:0).

В феврале британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем авторы вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!