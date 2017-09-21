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В стране и мире | Во время крещения младенца в Мексике погибли 11 человек

21.09.2017|11:20
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В мексиканском штате Пуэбла 11 человек погибли во время крещения младенца при обрушении церкви, вызванном мощным землетрясением. Об этом сообщает местная газета Sol de Puebla.

По данным издания, три человека доставлены в больницу, еще два человека оказались под завалами. Единственный, кто не пострадал в результате случившегося, — священник. Среди погибших четверо детей, в том числе сам младенец.

Местные жители продолжают самостоятельно разбирать завалы, рискуя собственной жизнью, так как до сих пор существует риск обрушения стен и колокольни.

19 сентября в стране произошло второе за месяц мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. В результате погибли свыше 240 человек. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, горожан эвакуировали из многих зданий. Очаг землетрясения залегал на глубине 51 километр.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.09.2017 11:41|

penzainform.ru писал(a):

Единственный, кто не пострадал в результате случившегося, — священник.
вот что крест животворящий делает !

Имя: Гость
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