Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 сен 2017|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  69.26  |  $  58.22
 

В стране и мире | Большинство россиян ощутили рост цен

21.09.2017|15:53
Печать

63 процента россиян за последние месяцы ощутили рост цен на продукты в магазинах. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом два процента респондентов сообщили, что цены упали. Еще 27 процентов не заметили изменений. По сравнению с мартом прошлого года доля граждан, ощутивших подорожание продуктов, упала почти на четверть (с 85 процентов), а количество отметивших их удешевление выросло в два раза (с 1 процента).

Как показали результаты опроса, 23 процента опрошенных считают, что качество продуктов упало; 5 процентов рассказали об улучшении качества.

По последним данным Росстата, за неделю с 12 по 18 сентября индекс потребительских цен составил ноль процентов. С начала сентября инфляция упала на 0,1 процента, с начала года — увеличилась на 1,7 процента. Согласно оценке ЦБ, годовая инфляция в России равна 3,3 процента, Минэкономразвития сообщает о 3,2 процента. В Минфине считают, что она сохранится на таком уровне до конца 2017 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|21.09.2017 16:08|

С 31 декабря 1999 года все ощущают рост цен и не только на продукты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!