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В стране и мире | Актера Караченцова перевели в реанимацию

21.09.2017|14:17
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Актера Николая Караченцова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского по итогам планового обследования. Об этом сын артиста Андрей рассказал РИА Новости в четверг, 21 сентября.

Ранее в тот же день в справочной службе медицинского учреждения агентству сообщили, что Караченцов оказался в реанимации из-за ухудшения состояния. Сын опроверг эту информацию, назвав происходящее обычной практикой.

«Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования», — подчеркнул он.

18 сентября СМИ сообщили о госпитализации Караченцова в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. Отмечалось, что актеру назначили экстренное обследование головного мозга. Жена актера Людмила Поргина отметила, что госпитализация была запланирована заранее.

В феврале Караченцов попал в ДТП, когда за рулем автомобиля находилась Поргина. У артиста диагностировали сотрясение мозга, 3 марта его выписали. Суд лишил супругу артиста водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

В 2005 году Караченцов также попал в аварию. Он пролежал в коме почти месяц, ему так и не удалось полностью восстановить речевые функции.

Николай Караченцов снялся в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Старший сын», «Белые росы» и «Человек с бульвара Капуцинов», а также в телесериалах «Приключения Электроника» и «Остров сокровищ».

Источник — lenta.ru
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