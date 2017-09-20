20.09.2017 | 17:24

Президент России Владимир Путин остался доволен результатами губернаторских выборов, которые прошли 10 сентября. Об этом в среду, 20 сентября, он заявил на встрече с вновь избранными главами регионов, передает ТАСС.

«Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», — отметил Путин.

Во всех регионах победу одержали кандидаты, поддержанные главой государства. При этом большая часть получила более 60 процентов голосов избирателей.

Теперь, по словам президента, избранные губернаторы должны сформировать свои новые команды в максимально открытой и понятной форме. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали это в свое время с АСИ (Агентство стратегических инициатив — прим. «Ленты.ру») и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована», — пояснил Путин, выразив надежду, что аналогичная система заработает и в регионах.

Глава государства подчеркнул, что молодежь в регионах должна видеть, что социальный лифт работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».

Кроме того, Путин призвал избегать несбалансированных расходов из местных бюджетов и не прибегать лишний раз к использованию налоговых поступлений будущих периодов. «Такой способ закрытия текущих дырок путем получения будущих поступлений — он очень спорный (...). Нужно посерьезнее!» — отметил президент.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходили почти во всех регионах России, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах голосовали за губернаторов, еще в 6 выбирали депутатов региональных парламентов.