20.09.2017 | 15:22

Щербинский районный суд столицы изъял у руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта земельный участок площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Такое решение принято по иску департамента городского имущества, оно может быть обжаловано.

Отмечается, что суд частично удовлетворил требования властей. «Возмещение стоимости изымаемого [для государственных нужд] имущества выплачивается департаментом развития новых территорий Москвы за счет средств бюджета Москвы в течение 15 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу», — сказала Ехтанигова.

По ее словам, в течение пяти рабочих дней после получения средств Данкверт обязан будет передать землю. В рамках судебного разбирательства ее оценили в 3,5 миллиона рублей.

Участок расположен в поселении Марушкинское (входит в состав Москвы).

В исковом заявлении говорилось, что в декабре 2015 года было издано распоряжение, согласно которому эта земля подлежит изъятию в целях реконструкции автодороги Боровское шоссе — Киевское шоссе — деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Департамент горимущества просил суд установить сумму возмещения стоимости участка в размере порядка 1,5 миллиона рублей.

Указывается, что в адрес ответчика был направлен проект соглашения об изъятии земли с приложением материалов оценки ее рыночной стоимости и расчета убытков, которые понесет владелец. Однако предусмотренные на согласование три месяца уже истекли, а подписанный документ в департамент развития новых территорий не поступил. В такой ситуации орган исполнительной власти вправе обратиться в суд.