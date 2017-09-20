20.09.2017 | 12:55

Полицейский в американском штате Оклахома застрелил мужчину, державшего в руках палку. Об этом сообщает New York Post.

По словам стражей порядка, на пульт поступило сообщение о том, что в одном из районов произошла авария, однако водитель скрылся с места ДТП. Машину обнаружили практически сразу, подозреваемый стоял рядом с автомобилем.

Офицеры подошли к американцу, в руках которого была палка. Один из полицейских использовал электрошокер, другой открыл по подозреваемому огонь. Как отмечает издание, в результате мужчина скончался на месте.

Выстрелившего полицейского отправили в административный отпуск.

17 сентября стало известно, что в американском штате Джорджия полицейские застрелили босого студента перед кампусом Технологического института. ЛГБТ-активист, устроивший пикет, отказался по требованию офицеров бросить перочинный нож.