Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 сен 2017|13:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  69.77  |  $  58.13
 

В стране и мире | Американский полицейский застрелил мужчину с палкой в руках

20.09.2017|12:55
Печать

Полицейский в американском штате Оклахома застрелил мужчину, державшего в руках палку. Об этом сообщает New York Post.

По словам стражей порядка, на пульт поступило сообщение о том, что в одном из районов произошла авария, однако водитель скрылся с места ДТП. Машину обнаружили практически сразу, подозреваемый стоял рядом с автомобилем.

Офицеры подошли к американцу, в руках которого была палка. Один из полицейских использовал электрошокер, другой открыл по подозреваемому огонь. Как отмечает издание, в результате мужчина скончался на месте.

Выстрелившего полицейского отправили в административный отпуск.

17 сентября стало известно, что в американском штате Джорджия полицейские застрелили босого студента перед кампусом Технологического института. ЛГБТ-активист, устроивший пикет, отказался по требованию офицеров бросить перочинный нож.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!