19.09.2017 | 12:44

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту смерти трех новорожденных детей в перинатальном центре Ростова-на-Дону. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Расследование ведется по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По версии следствия, 17 июля 32-летняя жительница Таганрога «в связи с проблемной беременностью» поступила в перинатальный центр Ростовской области, где в тот же день с помощью «кесарева сечения» родила троих детей. Их перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. 23 августа умер один ребенок, а спустя несколько дней скончались еще двое.

15 сентября «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону» опубликовала интервью матери — Виктории Самойленко. Женщина обвиняла врачей ростовского роддома в смерти сыновей. Она рассказала, что родила раньше срока: «двое близнецов были в одной плаценте, то есть, получали меньше питания, чем их брат». Мальчики появились на свет весом 1150, 1350 и 1550 граммов, их поместили в реанимацию. Спустя пять дней детей перевели в отделение патологии — по словам врачей, у младенцев было воспаление кишечника.

«От моих вопросов отмахивались. Мне приходилось в блокнотике записывать то, о чем они говорили. А потом смотреть в интернете и расшифровывать», — подчеркнула Самойленко. По ее словам, 9 августа детей «отключили от лекарств», и уже через неделю состояние одного из них резко ухудшилось, «в него вливали кучу лекарств и антибиотиков», но 23 августа он умер. На следующий день ушел из жизни второй сын, потом третий.

«Все эти дни врачи давали мне надежду, что все будет хорошо. А получается, просто ждали пока и они умрут?! Мне сказали, что у них была внутриутробная инфекция. Но откуда взялся вирус? Все анализы у меня были в норме», — утверждала мать.

Представители регионального Минздрава рассказали журналистам, что изъяли медицинские документы и передали на экспертизу внештатным специалистам ведомства и в СК. Следователи также назначили судебно-медицинские исследования с целью установления причин смерти новорожденных детей.

Ранее, 23 июня Следственный комитет возбудил дело о халатности в связи со смертью 12 новорожденных в перинатальном центре Брянска. Роддом пришлось закрыть спустя три месяца после начала работы. 17 августа аналогичная ситуация произошла в Оренбурге: сообщалось о десяти случаях смерти новорожденных в перинатальном центре с 2014-го по 2017 год. В правительстве области создали специальную комиссию для проверки заявлений родителей.