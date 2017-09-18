18.09.2017 | 15:20

Немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, близкие к коллективу. Информацию издания приводит РИА Новости.

По данным Bild, следующий альбом рокеров станет последним.

Официального подтверждения этих сведений пока нет. В частности, журнал Focus обратился к группе за комментарием, однако ответ все еще не получен.

Как пишет сайт Metal Injection, ранее в сентябре гитарист Rammstein Рихард Круспе предположил, что новый альбом коллектива может стать последним. «По какой-то причине мне кажется, что это будет последняя пластинка», — отметил музыкант, добавив в то же время, что может ошибаться.

По словам Круспе, группа рассчитывает приступить к записи диска в 2018 году.

Культовый коллектив сформировался в 1994 году. Он выпустил шесть альбомов, последний — в 2009-м.