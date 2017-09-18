Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 сен 2017|15:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  68.75  |  $  57.62
 

В стране и мире | СМИ узнали о завершении карьеры Rammstein

18.09.2017|15:20
Печать

Немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, близкие к коллективу. Информацию издания приводит РИА Новости.

По данным Bild, следующий альбом рокеров станет последним.

Официального подтверждения этих сведений пока нет. В частности, журнал Focus обратился к группе за комментарием, однако ответ все еще не получен.

Как пишет сайт Metal Injection, ранее в сентябре гитарист Rammstein Рихард Круспе предположил, что новый альбом коллектива может стать последним. «По какой-то причине мне кажется, что это будет последняя пластинка», — отметил музыкант, добавив в то же время, что может ошибаться.

По словам Круспе, группа рассчитывает приступить к записи диска в 2018 году.

Культовый коллектив сформировался в 1994 году. Он выпустил шесть альбомов, последний — в 2009-м.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!