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В стране и мире | Минздрав придумал наказание для родителей за отказ от вакцинации детей

17.09.2017|17:32
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Министерство здравоохранения России предложило изменять условия страхования граждан, если они отказались от вакцинации своих детей. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова рассказала в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ в воскресенье, 17 сентября.

По ее словам, Минздрав не может обязать граждан делать прививки детям, но ищет другие способы повлиять на них. «Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — пояснила она.

Министр добавила, что ведомство готовит законопроект, который бы запрещал искажать информацию о лечении тех или иных заболеваний, например, кори.

«У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо», — сказала Скворцова.

Она отметила, что качество вакцин в России находится на высоком уровне. «Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин мы первые в мире», — заверила министр.

Скворцова также сообщила, что начало эпидемии гриппа ожидается в стране в конце осени. В этом году, по данным Минздрава, будет главенствовать штамм AH1N1 («свиной грипп»). В ведомстве вакцинацию называют главным оружием против него.

Источник — lenta.ru
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