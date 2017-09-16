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В стране и мире | Приковавших себя наручниками возле свалки уральцев забрали в полицию

16.09.2017|11:00
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Сотрудники полиции Екатеринбурга прекратили митинг активистов, которые приковали себя наручниками ко входу на незаконную свалку в 12 километрах от города. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает Ura.ru.

Общественников забрали в отделение для составления административного протокола.

Представитель министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский, приехавший на место, пообещал разобраться в ситуации.

Ранее в субботу прораб, работавший на стройке, сообщил ТАСС, что на полигоне проводятся работы по рекультивации, которые займут около двух лет.

Всего в акции участвовали пять человек, трое использовали наручники. По их словам, мусорный полигон продолжал работать, хотя по решению суда его должны были закрыть.

Источник — lenta.ru
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