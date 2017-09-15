В поезде лондонского метро произошел взрыв. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщается на сайте газеты Metro.
Очевидцы рассказали о панике на станции Парсонс Грин (Parsons Green). В результате несколько человек пострадали, многие получили ожоги.
Поезд задымлен, на станции идет эвакуация людей.
На фотографиях с места инцидента видно, что горит белое пластиковое ведро, оставленное в пакете. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.
Полиция подтвердила факт произошедшего, ведется расследование.