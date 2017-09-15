15.09.2017 | 11:15

В поезде лондонского метро произошел взрыв. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщается на сайте газеты Metro.

Очевидцы рассказали о панике на станции Парсонс Грин (Parsons Green). В результате несколько человек пострадали, многие получили ожоги.

Поезд задымлен, на станции идет эвакуация людей.

На фотографиях с места инцидента видно, что горит белое пластиковое ведро, оставленное в пакете. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.

Полиция подтвердила факт произошедшего, ведется расследование.