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В стране и мире | В лондонском метро прогремел взрыв

15.09.2017|11:15
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В поезде лондонского метро произошел взрыв. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщается на сайте газеты Metro.

Очевидцы рассказали о панике на станции Парсонс Грин (Parsons Green). В результате несколько человек пострадали, многие получили ожоги.

Поезд задымлен, на станции идет эвакуация людей.

На фотографиях с места инцидента видно, что горит белое пластиковое ведро, оставленное в пакете. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.

Полиция подтвердила факт произошедшего, ведется расследование.

Источник — lenta.ru
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