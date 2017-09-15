15.09.2017 | 11:25

Северная Корея в пятницу, 15 сентября, запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Военные США и Южной Кореи приступили к анализу деталей запуска, сообщили в Управлении объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, максимальная высота полета ракеты составила около 770 километров, она преодолела расстояние около 3 700 километров, передает «Ёнхап».

В Южной Корее созвано срочное заседание Совета национальной безопасности.

В Токио заявили, что снаряд пролетел над японскими островами. «Выпущенная КНДР ракета с 7:04 (1:04 мск) до 7:06 (1:06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2 000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо», - сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

«К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты», - приводит РИА Новости его слова.

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Так, будут введены ограничения на поставки в Северную Корею нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки сырой нефти в республику - объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.