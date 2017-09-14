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В стране и мире | На главной площади Белгорода неизвестный убил женщину и покончил с собой

14.09.2017|14:55
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На Соборной площади Белгорода неизвестный мужчина убил женщину и совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местный портал Go31.ru.

В паблике «Белгород - это интересно» во «ВКонтакте» приводятся другие данные: около 12:00 автомобиль выехал на главную городскую площадь, вышедший из машины человек вытащил из багажника труп и покончил с собой. В то же время сообщество «Белгород авто» пишет, что водителя с огнестрельным ранением увезли на скорой.

Инцидент произошел напротив здания областного правительства. Место ЧП оцеплено силовиками. Полиция проводит проверку, передает «Медиазона».

Источник — lenta.ru
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Гость|14.09.2017 16:10|

Становится массовым явлением.

Имя: Гость
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