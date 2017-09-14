14.09.2017 | 14:55

На Соборной площади Белгорода неизвестный мужчина убил женщину и совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местный портал Go31.ru.

В паблике «Белгород - это интересно» во «ВКонтакте» приводятся другие данные: около 12:00 автомобиль выехал на главную городскую площадь, вышедший из машины человек вытащил из багажника труп и покончил с собой. В то же время сообщество «Белгород авто» пишет, что водителя с огнестрельным ранением увезли на скорой.

Инцидент произошел напротив здания областного правительства. Место ЧП оцеплено силовиками. Полиция проводит проверку, передает «Медиазона».