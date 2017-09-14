14.09.2017 | 16:24

Европейский союз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Брюссель обвиняет в подрыве украинского суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Оценка ситуации не оправдывала изменение режима санкций», — подчеркнули в пресс-службе.

Из санкционного списка были удалены четыре умерших человека. На данный момент в перечне числятся 149 физических лиц и 38 организаций. Среди них российские политики и чиновники, бизнесмены и силовики, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В Совете ЕС напомнили, что сейчас продолжают действовать другие меры Брюсселя, введенные в ответ на украинский кризис. Это санкции против ряда секторов российской экономики (действуют до 31 января 2018 года) и ограничения, распространяющиеся на Крым и Севастополь (до 23 июня 2018-го).

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы в республике.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивали что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.