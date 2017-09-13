13.09.2017 | 14:36

Сотрудницы Федеральной пассажирской компании, дочернего общества РЖД, уволены после скандала с пародией на клип «В Питере - пить» группы «Ленинград». Представитель ФПК заявил РИА Новости в среду, 13 сентября, что проводницы освобождены от должности по соглашению сторон.

«Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством», - объяснили в компании.

Представитель ФПК подчеркнул, что о ролике, снятом проводницами, в организации узнали из социальных сетей. В клипе девушка в форме сотрудницы РЖД в течение нескольких минут пьет жидкость из бутылки из-под водки и обливается ею.

10 сентября портал 161.ru писал, что проводниц уволили именно из-за клипа. В постановлении об увольнении сотрудниц отмечалось, что публикацией ролика они порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.

Клип «Ленинграда» на трек «В Питере - пить» вышел в апреле 2016 года. Он рассказывает о пяти петербуржцах разных профессий, которые дошли до отчаяния на работе и напились. В мае на ролик в прокуратуру пожаловались представители общественных организаций Санкт-Петербурга, усмотревшие в нем пропаганду алкоголизма и хулиганства. В надзорном органе видео посчитали сатирическим произведением.