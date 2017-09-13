13.09.2017 | 14:06

Информация о негативном отношении президента России Владимира Путина к бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС в среду, 13 сентября.

Пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, действительно ли описанная Клинтон в книге ее мемуаров «Что произошло» личная вражда существует. Песков также отметил, что у Путина нет желания знакомиться с содержанием книги.

В своих мемуарах, выпущенных издательством «Саймон и Шустер» (Simon and Schuster), бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с президентом США Дональдом Трампом, пишет агентство.

Ранее в среду Клинтон обвинила Владимира Путина в «личной вендетте». В интервью СМИ она рассказала, что российский лидер якобы мстил ей из-за усиления НАТО в Восточной Европе в то время, когда ее муж Билл занимал высший пост страны.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новая книга Клинтон содержит «лживые и безрассудные нападки». Отвечая на вопрос о том, читал ли Трамп мемуары своей экс-соперницы, Сандерс отметила, что он «очень хорошо разбирается в том, что произошло».