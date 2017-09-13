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В стране и мире | Экстренные службы получили звонки с угрозами взрывов на столичных вокзалах

13.09.2017|16:23
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В Москве неизвестные сообщили сотрудникам экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити». Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале поступило в 15:37. «В это же время поступил звонок с угрозой взрыва в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе. В 15:42 почти одновременно поступили сообщения об угрозах взрыва в ТЦ "Город" на шоссе Энтузиастов и "Афимолл Сити" на Краснопресненской набережной. В 15:45 — о Казанском вокзале, в 15:55 — об аэропорте Шереметьево и ТЦ "Европейский"», — рассказал собеседник.

По словам источника, из торговых центров эвакуируют посетителей, вывод людей из зданий вокзалов не проводится. Кроме того, из-за сообщения об угрозе взрыва идет эвакуация людей из здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице.

Источник — lenta.ru
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