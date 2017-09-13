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В стране и мире | Девятилетняя девочка спасла двух детей из пожара в Дагестане

13.09.2017|14:25
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В дагестанском селе Бабаюрт девятилетняя Милана Юсупова зашла в горящую квартиру и вывела из нее двух детей пяти и шести лет. Об этом сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе республиканского главка МЧС в среду, 13 сентября.

Третьеклассница заметила дым, который шел со второго этажа жилого дома, а затем услышала голоса детей, звавших на помощь.

«Я пошла в этот дом, хотя мне и было очень сильно страшно, - рассказала Милана. - Оказавшись внутри, начала звать девочек. Они меня услышали и прибежали. После этого я схватила их за руки и помчалась к выходу. Так мы и неслись, пока не оказались около моего дома».

Дата инцидента, причины и последствия пожара не уточняются. Известно, что девятилетняя девочка шла по поручению своей мамы к соседям, чтобы забрать какие-то вещи.

Школьницу представит к награде МЧС России на фестивале «Созвездие мужества».

В мае восьмилетний житель Югры спас сверстника, провалившегося в канализационный коллектор глубиной в восемь метров, обратившись за помощью к взрослым. Позднее врачи отметили, что ребенок выжил благодаря вовремя оказанной ему медпомощи.

В марте на премию МЧС выдвинули четырехлетнюю девочку из Тувы Салгану Салчак. Она одна прошла за четыре часа восемь километров по тайге при сильном морозе, чтобы найти помощь для умирающей бабушки и слепого дедушки.

Источник — lenta.ru
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