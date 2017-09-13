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В стране и мире | Биткоин в России предложили приравнять к иностранной валюте

13.09.2017|16:29
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Криптовалюты в России необходимо приравнять к иностранным валютам. Об этом в среду, 13 сентября, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает Rambler News Service.

Любой гражданин должен иметь право приобретать и обменивать цифровые деньги на любую другую валюту, в том числе и рубль, подчеркнул он. «Но хождение на внутреннем рынке должно быть приравнено к иностранным валютам, то есть расплачиваться за товары, услуги в качестве платежного средства на внутреннем рынке, мы считаем, по крайней мере на первом этапе, [возможности] быть не должно»», — сказал Титов.

По его мнению, государство должно регулировать этот процесс — криптокошельки должны иметь номер, имя и фамилию конкретного гражданина или компании, которая этим кошельком владеет. «Тогда все операции будут абсолютно прозрачны», — считает бизнес-омбудсмен.

«ICO (Initial coin offering, привлечение инвестиций в проекты по эмиссии цифровых денег — прим. «Ленты.ру») нужно признавать, нужно регулировать, это большая возможность подключения внешнего финансирования», — отметил Титов.

12 сентября глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон (James Dimon) назвал самую популярную криптовалюту — биткоин — мошенничеством и пообещал увольнять сотрудников за операции с цифровыми деньгами.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит использования в России криптовалют. По ее мнению, активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

В настоящее время Минэкономразвития обсуждает с ЦБ и Минфином идею введения крипторубля. Сейчас использование криптовалют в России никак не регулируется.

Источник — lenta.ru
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