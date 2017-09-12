Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 сен 2017|17:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  68.55  |  $  57.27
 

В стране и мире | Вице-спикер Госдумы не увидел смысла в жизни безрукой девочки

12.09.2017|16:39
Печать

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, представляющий фракцию ЛДПР, прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, кушает с помощью ног.

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — написал он под твитом статс-секретаря Центробанка Александра Торшина, который поделился видео.

В дискуссию с Лебедевым вступил другой депутат Госдумы, Сергей Боярский. «Омерзительная позиция», — ответил он вице-спикеру. Тот пояснил свою позицию, написав следующее: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». На этом переписка парламентариев закончилась.

Twitter-аккаунт @Russian1972, с которого были оставлены сообщения от имени Лебедева, не верифицирован, однако на него неоднократно ссылались информагентства, в частности РИА Новости, ТАСС, «Р-Спорт». Тексты твитов, появляющихся в данном аккаунте, также дублируются на странице Лебедева в Facebook.

В июне этого года в прессе широко обсуждались слова Лебедева о том, что футболисту сборной России Юрию Жиркову, получившему удаление в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, «надо в морду дать». Позднее политик отметил, что, возможно, это было сказано на эмоциях, и выразил готовность помириться со спортсменом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|12.09.2017 17:02|

Не его это свинячье дело! Выжить стремится каждый, как может!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!