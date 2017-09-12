12.09.2017 | 09:35

Министерство экономического развития России ожидает сокращения пенсий в реальном выражении, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз, внесенный в правительство.

Причиной падения пенсий является отказ от их индексации работающим пенсионерам. По данным Росстата, их в России насчитывается около 10 миллионов. Кроме того, в 2018 году скажется инфляция - по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции, 4 процента против 3,7 процента.

Не индексировать работающим пенсионерам пенсии правительство решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации, однако, по словам источников, пока проект бюджета 2018–2020 годов ее не предусматривает.

Из-за этого, по словам экспертов, из реального роста пенсий вычитается менее процентного пункта.

Достоверность представленных данных подтвердили два федеральных чиновника. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019–2020 годах.

В понедельник, 11 сентября прогноз обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Медведев поручил уточнить его в связи с изменениями в экономике.

В январе глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что реальный рост пенсий по старости в этом году по сравнению с 2016-м составит 2,1 процента. 7 сентября председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов сообщил, что в 2017 году размер пенсий в России увеличится на 4,5 процента, почти 100 миллиардов рублей будет направлено для доведения их до прожиточного минимума.