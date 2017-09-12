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В стране и мире | Фотограф отстоял право на селфи павиана

12.09.2017|12:12
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Британский фотограф Дэвид Слэйтер (David Slater) доказал в суде права на селфи хохлатого павиана Наруто, который в 2011 году выхватил у него камеру и самостоятельно сделал несколько снимков, сообщает «Би-би-си». Фотограф лицензировал фото, однако защитники животных из организации PETA на протяжении двух лет пытались опротестовать это право.

Суд постановил, что обезьяна не может владеть авторскими правами на снимок. В PETA пытались доказать обратное. В сентябре 2015 года организация подала в суд иск от имени обезьяны, указав, что именно павиан является законным владельцем прав на селфи. Защитники животных также потребовали отчислять в организацию средства от использования фото Наруто.

При этом, как выяснилось, иск был подан от лица не той обезьяны: фотограф описывал Наруто как макаку женского пола, в то время как иск был подан хохлатым павианом мужского пола, кем на самом деле и является Наруто.

Два года подряд суды принимали сторону фотографа, но ответа, может ли обезьяна обладать авторским правом на сделанную ей самой фотографию, так и не последовало. В результате апелляционный суд в Сан-Франциско пришел к выводу, что примат не может нести репутационных потерь, равно как и распоряжаться деньгами. Судьи также сомневались в том, достаточно ли у PETA близкие отношения с Наруто, чтобы организация представляла его интересы.

Слэйтер добровольно согласился выплачивать 25 процентов гонорара от продажи фотографий на защиту среды обитания обезьян. По итогам тяжбы вместе с PETA он выпустил заявление, в котором говорится о важности расширения прав животных. По словам юриста PETA Джеффа Керра, дело о «селфи обезьяны» запустило международную дискуссию о необходимости наделить животных фундаментальными правами для их же блага, а не для того, чтобы их мог эксплуатировать человек.

Источник — lenta.ru
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