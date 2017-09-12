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В стране и мире | Двое заключенных колонии в Калининграде зашили себе рты в знак протеста

12.09.2017|16:47
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Двое осужденных исправительной колонии №9 в Калининграде зашили себе рты в знак протеста против действий администрации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Адвокат заключенного Руслана Фаталиева рассказал местному изданию «Новый Калининград», что его подзащитный уже восемь месяцев находится в ШИЗО.

«Он зашил себе рот нитками, я лично это видел. В трех местах проколол себе верхнюю и нижнюю губу», — рассказал он после посещения своего подзащитного. Также Фаталиев лезвием вырезал себе на руке фразу, в которой обвинил в своей возможной смерти начальника колонии. Заключенный сообщил адвокату о пытках со стороны сотрудников колонии.

Кроме того, он пожаловался, что ему на протяжении двух лет не дают свиданий с женой и ребенком.

На официальном сайте ведомства говорится об акте членовредительства.

Повреждения, нанесенные осужденными, не представляют опасности для жизни и здоровья. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Жалоб на состояние здоровья не поступало. Поведение осужденных носит демонстративно-шантажный характер и направлено на дестабилизацию деятельности учреждения», — говорится в пресс-релизе ФСИН.

В тюремном ведомстве отметили, что зашившие себе рты осужденные «отбывают наказание за тяжкие преступления и являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания». Так, один из них в ШИЗО напал на сотрудника колонии, за что был привлечен к уголовной ответственности. Администрация колонии соблюдает право осужденных на свидания с родственниками в соответствии с законодательством, отметили во ФСИН.

В настоящее время в колонию с проверками приехали сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, аппарата уполномоченного по правам человека, общественной наблюдательной комиссии.

ИК №9 — исправительная колония строгого режима.

Источник — lenta.ru
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