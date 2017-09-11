11.09.2017 | 16:28

Ульяновская полиция проверит информацию о том, что компания молодых людей сушила вещи и жарила сосиски у Вечного огня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областном главке МВД.

«Если будет выявлен факт нарушения, то личности нарушителей будут устанавливаться», — добавил представитель ведомства.

Как пишет «Комсомольская правда в Ульяновске», фотографии с места инцидента появились в соцсетях в ночь на 10 сентября. На снимке видно, как два молодых человека и девушка сидят возле Вечного огня, разложив рядом вещи. Здесь же они жарили сосиски, отмечает «МК в Ульяновске».

В феврале этого года в Салехарде дети забросали снегом Вечный огонь у расположенного на площади Победы памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Свой поступок они объяснили любопытством, а также тем, что не знали о ценности мемориала. Со школьниками и их родителями были проведены профилактические беседы.