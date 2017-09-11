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В стране и мире | США допустили создание нового ядерного оружия против России и КНДР

11.09.2017|10:59
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В администрации президента США Дональда Трапма рассматривают возможность создания компактного ядерного оружия, предназначенного, в частности, для сдерживания России и КНДР, сообщает Politico.

Точные характеристики боезаряда, предназначенного для установки на ракеты, для транспортировки самолетами или силами спецназа, изданием не указываются. Новое оружие, как полагают в администрации Трампа, должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику - незначительным.

Politico отмечает, что планы США по созданию средства сдерживания могут встретить неоднозначную реакцию международного сообщества, в частности развязать новую ядерную гонку.

В настоящее время основным видом ядерного оружия США являются бомбы переменной мощности B61, которые согласно планам Пентагона останутся на вооружении страны по крайней мере до 2025 года.

Источник — lenta.ru
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