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В стране и мире | Выборы во Владивостоке прошли при низкой явке

10.09.2017|14:52
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Во Владивостоке завершились выборы депутатов городской думы. Они пришли при низкой явке избирателей, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на 18:00 по местному времени явка избирателей не превышала 12,65 процента (на участки пришли чуть более 56,2 тысячи человек). Отмечается, что подобная явка традиционна для Владивостока. Во время последних выборов выборов в городскую думу в 2012 году она составила 12,95 процента.

«Из того, что вижу, по состоянию на 18:00 явка во Владивостоке в принципе сопоставима с той, которая была на последних выборах депутатов Владивостокской городской думы (в 2012 году), на данный момент она составляет 12,65 процента», — рассказала председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

Всего во Владивостоке избирали 35 депутатов городской думы. На эти места претендовали более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников. Были открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка. Впервые во Владивостоке на избирательных участках была применена технология машиночитаемого кода, когда результаты на каждом избирательном участке подсчитывается традиционным методом, после чего цифры с помощью специального программного обеспечения вводятся в компьютер. После обработки печатается итоговый бюллетень в QR-кодом. Также на избирательных участках Владивостока были установлены 79 систем КОИБ.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.09.2017 14:57|

ЭТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ !

Гость|10.09.2017 15:28|

Пенчзь опять в думе

Имя: Гость
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