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В стране и мире | Самосвал под Екатеринбургом раздавил восемь человек

09.09.2017|17:24
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Под Екатеринбургом самосвал упал на два легковых автомобиля, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает «АиФ - Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

В одной из машин находились шесть человек, трое из которых выжили, в другой — пять человек: все они погибли. Пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло около 17:30 по местному времени (15:30 по московскому) на 24-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, у самосвала на ходу оторвалось одно из колес, и он завалился на бок.

Представитель Главного управления МВД по Свердловской области Нина Пелевина сказала «Интерфаксу», что пока неизвестно, ехали попавшие под грузовик автомобили или стояли на обочине.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.09.2017 18:23|

Российский бардак всех уничтожить без войны внутри страны ...,

Гость|09.09.2017 23:40|

Я в шоке...

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