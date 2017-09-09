09.09.2017 | 14:18

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) после жалоб жителей возбудила несколько административных дел в связи с неоднократными выбросами сероводорода в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дела рассматриваются по статье 8.21 КоАП РФ («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»), организована проверка ряда объектов на причастность к несанкционированным выбросам. Это, в том числе, Московский нефтеперерабатывающий завод, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения «Мосводоканала», московский мусоросжигательный завод №4, а также предприятия на прилегающих промышленных зонах.

«На период проверок на указанных территориях Росприроднадзором установлен особый режим контроля, предусматривающий проведение рейдов в ночное время, в том числе в выходные и праздничные дни, с привлечением аналитической лаборатории», — говорится в сообщении. Как отмечается, по результатам виновные лица будут привлечены к ответственности.

7 сентября сообщалось, что «Мосэкомониторинг» четвертый день подряд фиксировал превышение предельно допустимого уровня сероводорода в воздухе на востоке столицы, в районе Косино-Ухтомский. Допустимая концентрация вещества на Лухмановской улице была превышена в 3,6 раза.

В июне общероссийская организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017 года. Самой чистой оказалась Тамбовская область, а самой грязной — Челябинская (85-е место).