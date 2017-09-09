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В стране и мире | Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов пережившему инсульт российскому боксеру

09.09.2017|13:06
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Штат Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, пережившего инсульт в ноябре 2013 года. Об этом сообщает ESPN.

Регион принял на себя ответственность за ущерб, который россиянин понес в бою с кубинцем Майком Пересом. Изначально семья боксера подала иск на 100 миллионов долларов, однако сторонам удалось договориться о снижении суммы. Как отмечает источник, эта выплата станет крупнейшей в истории штата по делу, связанному с травмой.

Абдусаламов в поединке с Пересом получил повреждение черепа, которое спровоцировало отек мозга и образование тромба. Боксер был введен в искусственную кому, а затем перенес инсульт. В декабре того же года россиянин вышел из комы и с тех пор проходит реабилитацию. У него полностью парализована правая часть тела, он никогда не сможет нормально разговаривать.

Абдусаламов вместе с женой проживает в штате Коннектикут. Супруга спортсмена воспитывает троих дочерей.

На профессиональном ринге 34-летний тяжеловес одержал 18 побед (все нокаутом) и потерпел одно поражение.

Источник — lenta.ru
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