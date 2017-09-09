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В стране и мире | Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем

09.09.2017|10:26
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Во французской деревне Шато-Шалон неизвестные заменили святую воду в церковной купели коньяком. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает AFP со ссылкой на местный туристический центр.

Инцидент произошел в конце августа, но известно о нем стало только в пятницу. Туристы почувствовали запах алкоголя при входе в местную церковь и поинтересовались у гида, является ли это местной традицией.

Местные власти инициировали собственное расследование, и выяснили, что в купели со святой водой неизвестные вылили литр коньяка. В церкви не проводятся службы, а потому произошедшее было замечено не сразу.

«Это рассмешило меня. Я думаю, что люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотят порвать с традициями», — рассказал мэр Шато-Шалона Кристиан Вуильем, отметив при этом, что, вероятно, эта шутка позабавила не всех.

Купели были очищены и вновь наполнены святой водой. Личность людей, ответственных за инцидент, до сих пор не установлена.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.09.2017 10:29|

Шутники, коньяка им не жалко!!! Он стоит дорого, в отличие от воды.

Шашлычник|09.09.2017 10:32|

Это попы ихние чудо сотворили

Гость|09.09.2017 10:33|

penzainform.ru писал(a):

В церкви не проводятся службы,
Так везде в Европе и у нас скоро будет так же, а вот коньяк бы у нас по назначению употребили.

Гость|09.09.2017 10:54|

penzainform.ru писал(a):

Туристы почувствовали запах алкоголя при входе в местную церковь и поинтересовались у гида,

Гид уже принюхался, а вот туристы не поняли своей выгоды, что присутствуют при чуде кода вода в вино превращается. В наших церквях только мироточат иконы, а в от настоящего чуда превращения воды в вино еще не было. Это минус Поклонской.

Гость|09.09.2017 11:19|

Гость писал(a):

В церкви не проводятся службы,
И посещают их одни туристы в самых разнообразных одеяниях,а у нас дресс код для женщин: юбочноплаточный шариат.

Гость|09.09.2017 12:18|

Какие же это неизвестные? Это же сам Иисус воду в вино обратил! Эх, неверующие...

Имя: Гость
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