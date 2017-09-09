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В стране и мире | Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Югре

09.09.2017|10:30
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

«Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск — Адлер», — рассказал агентству«Интерфакс» источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным ТАСС, поступившая первоначально информация о двух погибших не подтверждается.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.09.2017 10:47|

Из новости понятно, что ехал себе поезд ехал а водила неадекват пошел на таран.

Или всё таки поезд столкнулся с грузовиком?

Гость|09.09.2017 10:48|

penzainform.ru писал(a):

водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вылечить и отдать под суд с поражением в правах и на вечное поселение.

Гость|09.09.2017 10:49|

Гость писал(a):

Или всё таки поезд столкнулся с грузовиком?

У поезда была помеха с права и он не пропустил грузовичёк.

Гость|09.09.2017 12:43|

На фото разорвано,оперение вагона в середине поезда, это не столкновение.

Имя: Гость
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