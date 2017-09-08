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В стране и мире | Неудовлетворенная погашением кредита россиянка подала в суд

08.09.2017|12:19
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Россиянка подала в суд иск к кредитной организации почти на миллион рублей из-за того, что при погашении микрозайма не получила обещанное компанией удовлетворение. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает РИА Новости.

Как следует из иска, жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова в конце августа взяла заем в пять тысяч рублей. Причиной получения кредита стала статья, размещенная на сайте организации. В материале говорится, что специалисты после исследования пришли к выводу, что «в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма». «Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма», - указала женщина.

Панферова исполнила все обязательства по договору, но считает, что обязательства кредитной организации выполнены не в полном объеме. «Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье», - поясняет она в иске.

Женщина просит взыскать с финансовой организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда. «Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято», - сказали в Савеловском суде Москвы.

8 сентября аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.09.2017 13:21|

Сколько же дураков вокруг!

Гость|08.09.2017 13:35|

Верить микрофинансовым организациям глупо.

Гость|08.09.2017 13:55|

Тётка очень страшная?

А вообще молодец, микро-кредитные организации стоит напрягать, а вот рекламировать не стоит...

Гость|08.09.2017 14:09|

Так она же просто развлекается)

Гость|08.09.2017 14:20|

И не просто развлекается, а откровенно стебётся!

Гость|08.09.2017 14:32|

Правильно делает. Рекламщиков надо учить рублём, чтобы следили "за базаром". В советское время был рассказ на эту тему. Один журналист злоупотреблял фразой "Дорого бы я дал за...". Типа, дорого я бы дал за то, чтобы встретить человека, не хотевшего стать космонавтом. И вот такой человек приходит к нему и просит "дорого"...

Имя: Гость
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