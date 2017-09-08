08.09.2017 | 12:19

Россиянка подала в суд иск к кредитной организации почти на миллион рублей из-за того, что при погашении микрозайма не получила обещанное компанией удовлетворение. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает РИА Новости.

Как следует из иска, жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова в конце августа взяла заем в пять тысяч рублей. Причиной получения кредита стала статья, размещенная на сайте организации. В материале говорится, что специалисты после исследования пришли к выводу, что «в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма». «Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма», - указала женщина.

Панферова исполнила все обязательства по договору, но считает, что обязательства кредитной организации выполнены не в полном объеме. «Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье», - поясняет она в иске.

Женщина просит взыскать с финансовой организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда. «Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято», - сказали в Савеловском суде Москвы.

8 сентября аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.