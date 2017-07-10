Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 июл 2017|16:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+18oC
Завтра | Гроза |
  68.77  |  $  60.30
 

В стране и мире | Путин оценил нейрокепку для водителей

10.07.2017|15:01
Печать

Президент России Владимир Путин оценил кепку, способную контролировать бодрствование водителей и будить в том случае, если они начинают засыпать. Устройство показали главе государства на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, пишет РЕН ТВ в понедельник, 10 июля.

Система SleepAlert использует нейротехнологии, чтобы выявлять усталость, рассеянность и сонливость находящегося за рулем человека. В нее также входит датчик, который крепится на запястье.

Путин отметил полезность устройства для водителей автобусов и дальнобойщиков. «Вещь нужная, по себе знаю», — сказал президент.

Разработчики намерены запустить пилотный проект по тестированию системы в одном из российских регионов.

Во время посещения выставки Путин также заявил, что широкое внедрение передовых технологий считает мощным ресурсом для развития страны. Кроме того, президент рассказал об одном из своих любимых автомобилей.

«Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.07.2017 15:15|

Почему то все владельцы авто крайне негативно относятся к установке "чёрных ящиков" на автотранспорте, которые бы фиксировали состояние водителя, состояние транспортного средства, состояние дороги и дорожной ситуации, включая контроль действий водителя и правильность принимаевых решений. Такие устройства уже есть. Но многие не хотят почему то их иметь. Почему? Их нужно внедрить законом.

Гость|10.07.2017 15:21|

внедрите ГУГЛ очки

Гость|10.07.2017 15:23|

о каких внедрениях может идти речь если продукты питания сплошь и рядом пальмовое масло

хорошо если настоящее пальмовое масло

водяра паленая

где рабочие места вновь созданные

Гость|10.07.2017 15:28|

и скока она стоит эта кепка

где денег то взять на эту кепку

где вновь созданные рабочие места как в Новой Москве порядка 10000 рабочих мест

Гость|10.07.2017 15:35|

А кепку от жульничества и воровства ещё не изобрели.

Гость|10.07.2017 15:40|

penzainform.ru писал(a):

оценил кепку,
невидимку)

Гость|10.07.2017 15:55|

penzainform.ru писал(a):

контролировать бодрствование водителей и будить в том случае, если они начинают засыпать
penzainform.ru писал(a):
для дальнобойщиков. «Вещь нужная
чтобы счетчик Платона крутился вечно)))

Гость|10.07.2017 15:55|

Слава Президенту Российской Федерации!!!

Путину Владимиру Владимировичу!!!

УрААааааААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Гость|10.07.2017 15:57|

я тоже хотел заниматься предпринимательской деятельностью в городе Пензе

но походив по кабинетам и немного посмотрев действующее законодательство

решил что отсюда проще сбежать

как сдеся возможно заниматься предпринимательской деятельностью вообще непонятно

ответственным лицам отлично было бы

заказать какому либо аналитическому бюро провести

исследование

возможно ли вообще в городе Пензе, Пензенской области заниматься предпринимательской деятельностью

Гость|10.07.2017 16:05|

Гость писал(a):

контролировать бодрствование водителей и будить в том случае, если они начинают засыпать

penzainform.ru писал(a):

для дальнобойщиков. «Вещь нужная

чтобы счетчик Платона крутился вечно)))

Гость писал(a):
контролировать бодрствование водителей и будить в том случае, если они начинают засыпать

penzainform.ru писал(a):

для дальнобойщиков. «Вещь нужная

чтобы счетчик Платона крутился вечно)))

оплачиваешь тариф Платона, кепка в подарок))))

Гость|10.07.2017 16:07|

penzainform.ru писал(a):

на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге
левитирующие тройлебусы,

левитирующие ковры самолеты,

левитирующие лапти плетенные из золота, серебра

случайно непоказывали

Гость|10.07.2017 16:12|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий.

В короткий период времени. Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Для этого необходимо изменить действующее законодательство.

Т.е. пишеться прошение о рассмотрение законодательной инициативы

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

телефон приемной администрации Президента Российской Федерации звонок безвозмездный 8 800 200 2316

Председателю Правительства Российской Федерации

Полномочному представителю Президента Российской Федерации

в Приволжском федеральном округе

Депутатам Государственной думы Российской Федерации

Совету Федерации Российской Федерации

Министерству экономического роста Российской Федерации

Министерству труда и социального развития

Министерству финансов Российской Федерации

Министру сельского хозяйства Российской Федерации

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.

В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности :

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов.

С уважением,

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!