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В стране и мире | Волк напал на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула

09.07.2017|12:17
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Следователи возбудили уголовное дело после нападения волка на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователь назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются сотрудники зоопарка «Лесная сказка» и свидетели, изымается документация.

По данным ведомства, днем 8 июля 3-летний мальчик, находившийся с отцом, просунул руку в клетку с волком, и животное схватило его. С рваными ранами рук и ушной раковины пострадавшего госпитализировали.

10 апреля 2016 года сообщалось о нападении в этом же зоопарке тигра на 13-летнюю девушку, которая вместе с подругой проникла на территорию учреждения после его закрытия. Подростки стучали и кричали, пытаясь вызвать реакцию животного, хищник сначала зацепился за куртку, потом стал тащить одну из девушек к себе за ногу, но решетки ограждения настолько узкие, что это у животного не получилось. Руководство зоопарка заявило, что пострадавшая сама спровоцировала тигра на нападение.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.07.2017 12:51|

penzainform.ru писал(a):

По данным ведомства, днем 8 июля 3-летний мальчик, находившийся с отцом, просунул руку в клетку с волком, и животное схватило его. С рваными ранами рук и ушной раковины пострадавшего госпитализировали.

Не дело заводить надо, а отца в пинковую по кругу что бы не тупил.

Гость|09.07.2017 12:56|

Валчина пазорный, аткусить хател...

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