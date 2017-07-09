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В стране и мире | В Польше эвакуировали десять тысяч человек из-за бомбы времен войны

09.07.2017|13:26
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Польские власти начали эвакуацию около 10 тысяч жителей Белостока и гмины Супрасль на период вывоза обнаруженной 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом с воскресенье, 9 июля, сообщило местное телевидение, передает РИА Новости.

Бомба была найдена во время строительных работ. Президент Белостока Тадеуш Трусколяский заявил, что опасности для жителей нет, но они могут возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса.

Бомбу поднимут с помощью крана и поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.

В январе в акватории речного порта Гамбурга обнаружили 1000-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Снаряд находился на глубине семь метров. После его извлечения на поверхность спасатели приступили к обезвреживанию детонаторов.

Источник — lenta.ru
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