Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|9 июл 2017|14:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  68.95  |  $  60.38
 

В стране и мире | МЧС эвакуировало машины зрителей «Нашествия» с размытой дождем парковки

09.07.2017|14:06
Печать

Сотрудники МЧС с помощью специальной техники эвакуировали машины зрителей рок-фестиваля «Нашествие», оказавшихся на размытой из-за проливных дождей зоне парковки. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили в управлении ведомства по Тверской области.

Благодаря спасателям, сотни автомобилей выбрались на проезжую часть. В мероприятиях использовалась техника повышенной проходимости — снегоболотоход «Бобр». Кроме того, с гостями фестиваля ведутся профилактические беседы о действиях в условиях плохой погоды.

8 июля стало известно, что «Нашествие», которое традиционно проводится в начале июля в поселке Большое Завидово Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август. Это связано с проведением чемпионатом мира по футболу, который состоится в России в следующем году с 14 июня по 15 июля.

Крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» стартовал в пятницу, 7 июля. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!