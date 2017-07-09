09.07.2017 | 14:06

Сотрудники МЧС с помощью специальной техники эвакуировали машины зрителей рок-фестиваля «Нашествие», оказавшихся на размытой из-за проливных дождей зоне парковки. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили в управлении ведомства по Тверской области.

Благодаря спасателям, сотни автомобилей выбрались на проезжую часть. В мероприятиях использовалась техника повышенной проходимости — снегоболотоход «Бобр». Кроме того, с гостями фестиваля ведутся профилактические беседы о действиях в условиях плохой погоды.

8 июля стало известно, что «Нашествие», которое традиционно проводится в начале июля в поселке Большое Завидово Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август. Это связано с проведением чемпионатом мира по футболу, который состоится в России в следующем году с 14 июня по 15 июля.

Крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» стартовал в пятницу, 7 июля. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.