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В стране и мире | Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет

09.07.2017|11:30
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Умер российский художник Илья Глазунов в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщила его супруга.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Пережил блокаду города, потеряв семью. Первая выставка работ художника состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве и имела большой успех. Он основал и был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова.

Глазунов являлся в том числе лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник — lenta.ru
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Гость|09.07.2017 11:57|

Талантливый был человек. Очень жаль.

Светлая память.

Мотовилов (гость)|09.07.2017 12:22|

Сегодня очень много сердечников так же ушло. В том числе блогер Носик.

Метеоусловия и полнолуние...

Гость|09.07.2017 12:53|

Мотовилов (гость) писал(a):

Метеоусловия и полнолуние...

И климатическая война.

Имя: Гость
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