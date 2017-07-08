Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|8 июл 2017|11:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  68.95  |  $  60.38
 

В стране и мире | СК заинтересовался вырезанной на груди осужденного фамилией сотрудника колонии

08.07.2017|10:13
Печать

В Свердловской области проверяют информацию о том, что осужденный, отбывающий наказание в Нижнем Тагиле, бритвой вырезал на своей груди фамилию сотрудника колонии, который якобы над ним издевался. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проводится доследственная проверка по этому факту следственным отделом по Тагилстроевскому району», - сказал представитель регионального управления следственного комитета.

В главном управлении ФСИН по области заявили, что ведомство также проводит проверку. Если эти сведения подтвердятся, то виновные будут наказаны. Если же нет, подчеркнул собеседник агентства, то сотрудники колонии подадут в суд на правозащитников, которые распространили данную информацию.

Как сообщили порталу 66.ru в пресс-службе ГУФСИН, до окончания проверки выводы делать рано, поскольку, «основываясь на предыдущих подобных случаях, произошедших в этой колонии ранее, можно предположить, что имели место быть демонстративно-шантажные действия».

Ранее в июле член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Вековшинина в Facebook написала о нарушении прав осужденных в колонии № 5 в Нижнем Тагиле. «На видеокамеру осужденный показал нарезанную на своей груди лезвием фамилию сотрудника, который его бил и унижал, - "Нурмагамедов". Заключенный сказал: "Если со мной что-то случится, меня убьют, этот человек, Нурмагамедов, в этом виноват". В жалобах звучали и другие фамилии сотрудников», - отметила Вековшинина.

66.ru напоминает, что заключенные ИК-5 не впервые жалуются на пытки и издевательства; в Федеральной службе исполнения наказаний называют эти сообщения клеветой и грозят членам ОНК исками. Указывается также, что следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, но фигурантов в нем пока нет.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!