Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|8 июл 2017|11:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  68.95  |  $  60.38
 

В стране и мире | Почти 200 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Гамбурге

08.07.2017|10:02
Печать

В ходе столкновений с антиглобалистами в Гамбурге ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о числе пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих пока нет, сообщает Deutsche Welle.

На данный момент задержаны в общей сложности 102 человека.

Как передает ТАСС, организаторы акций считают, что они прошли успешно. «Полиция нас била, атаковала слезоточивым газом и водометами, но, несмотря на непропорциональное насилие со стороны государственных властей, мы не сдались», - цитирует газета Hamburger Morgenpost Кристиана Бланка, представителя движения антиглобалистов BlockG20.

По его словам, хотя официально протестные мероприятия завершены, многие активисты остаются на улицах.

В полиции говорили, что протестующие закидывали стражей порядка камнями и бутылками.

6-7 июля в Гамбурге прошли акции протеста против саммита «Большой двадцатки». В них приняли участие свыше десяти тысяч человек. Среди них есть левые экстремисты. Безопасность во время G20 обеспечивают порядка 20 тысяч полицейских.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.07.2017 10:47|

penzainform.ru писал(a):

В полиции говорили, что протестующие закидывали стражей порядка камнями и бутылками.

Камни, бутылки всё это мелочь, у нас девка укусила полицейского.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!