08.07.2017 | 13:06

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует договориться с владельцами московских аэропортов и кафе снизить цены на продукты питания до приемлемого уровня. Об этом в субботу, 8 июля, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает «Интерфакс».

По его словам, «запредельные» цены, выявленные службой в ходе проверки московского авиаузла, неприемлемы, так как услугами аэропортов пользуются люди разного достатка. Артемьев привел в пример автостоянки, которые снизили цены до «обоснованных экономически» после нескольких проверок со стороны ФАС - с 500-600 до 100-200 рублей за час.

При этом Артемьев отметил, что «супердорогое» питание объясняется высокой стоимостью аренды. «Поэтому мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо», - подытожил руководитель Федеральной антимонопольной службы.

26 июня стало известно, что Московское областное управление ФАС возбудило дело в отношении сетей ресторанов «Му-му», «Шоколадница» и Burger King.