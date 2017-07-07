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В стране и мире | Восемь человек в масках украли банкомат из московского торгового центра

07.07.2017|10:58
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Московская полиция проводит проверку после кражи банкомата неизвестными из здания торгового центра на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила «Интерфакс» пресс-служба главка полиции Москвы. Источник агентства уточнил, что хищение произошло в ТЦ «Парк Хаус».

На пульт дежурного 6 июля около 22:20 мск поступило сообщение о грабеже в торговом центре, расположенном в Сигнальном проезде дом 17.

По данным полиции, около 22:15 мск восемь мужчин в масках похитили устройство одного из банков и, погрузив его в автомобиль марки Dodge, скрылись.

Сумма ущерба устанавливается.

15 июня полиция сообщила о шестерых неизвестных в масках, похитивших более двух миллионов рублей из двух банкоматов на западе Москвы. Налетчики через забор проникли на территорию автосалона, расположенного в доме 97 на проспекте Вернадского. Угрожая контролерам предметами, похожими на пистолет и нож, связали их и вошли через незакрытую дверь в помещение. Там грабители взломали металлический ящик, вскрыли два банкомата и скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.07.2017 11:18|

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