07.07.2017 | 10:58

Московская полиция проводит проверку после кражи банкомата неизвестными из здания торгового центра на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила «Интерфакс» пресс-служба главка полиции Москвы. Источник агентства уточнил, что хищение произошло в ТЦ «Парк Хаус».

На пульт дежурного 6 июля около 22:20 мск поступило сообщение о грабеже в торговом центре, расположенном в Сигнальном проезде дом 17.

По данным полиции, около 22:15 мск восемь мужчин в масках похитили устройство одного из банков и, погрузив его в автомобиль марки Dodge, скрылись.

Сумма ущерба устанавливается.

15 июня полиция сообщила о шестерых неизвестных в масках, похитивших более двух миллионов рублей из двух банкоматов на западе Москвы. Налетчики через забор проникли на территорию автосалона, расположенного в доме 97 на проспекте Вернадского. Угрожая контролерам предметами, похожими на пистолет и нож, связали их и вошли через незакрытую дверь в помещение. Там грабители взломали металлический ящик, вскрыли два банкомата и скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.